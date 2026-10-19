Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MACCHIA, LE ISTITUZIONI AL FIANCO DEGLI OLIVICOLTORI: “DIFENDERE IL LAVORO, LA TERRA E IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO”

È in corso a Macchia, in Piazza del Popolo, l’assemblea pubblica promossa dal Comitato degli olivicoltori per affrontare la grave crisi che sta colpendo il comparto agricolo.

All’incontro partecipa il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, all’Arcivescovo Padre Franco Moscone, al Sindaco di Mattinata Michele Bisceglia e all’assessore allo sviluppo economico di Manfredonia Matteo Gentile per ascoltare le richieste dei produttori e sostenere le ragioni della mobilitazione.

“Costi di produzione sempre più alti, caro gasolio e crollo dei prezzi dell’olio stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di tante aziende e il futuro di intere famiglie” – il commento dei manifestanti.

“L’olivicoltura è lavoro, economia, paesaggio e identità. Non possiamo permettere che chi custodisce ogni giorno la nostra terra sia costretto ad abbandonarla. Le istituzioni devono fare fronte comune per chiedere al Governo interventi immediati e risposte concrete”, sottolinea il sindaco d’Arienzo.