Javier Martinez, arrivano parole di elogio per l’ex gieffino: “E’ molto esperto”

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di tanti mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello, dov’è arrivato in semifinale prima di essere eliminato. Dopo la partecipazione in televisione che gli ha portato la fama e amore, l’uomo è tornato alla sua vecchia professione. Il 30enne è stato ingaggiato da inizio estate dalla Terni Volley Academy, squadra che milita da quest’anno nel campionato di A3. Proprio l’atleta scenderà oggi nuovamente in campo con la sua squadra per la quarta giornata di campionato. In occasione del match, lo schiacciatore ha ottenuto parole di elogio da parte dei suoi avversari. Il palleggiatore Francesco Bernardis, intervistato da MondoRadio ha dichiarato: “Ci siamo allenati e abbiamo studiato l’avversario per cercare di limitare alcune loro peculiarità. Javier Martinez è un giocatore molto esperto per la categoria, poi ci sono diversi giocatori con buone altezze e ottime capacità.“

Javier Martinez, le dichiarazioni in vista della partita contro Lecce

Il pallavolista argentino si appresta a scendere in campo con la Terni Volley Academy per la quarta giornata di campionato di A3 in programma oggi 16 novembre. Solo pochi giorni fa, Javier Martinez aveva dichiarato al portale Legavolley le seguenti parole in vista della sfida contro Lecce: “Ci aspetta una trasferta molto difficile contro una squadra forte. Ora pensiamo a lavorare in palestra in vista del match contro Lecce che sarà sicuramente una partita tirata.” Proprio lo schiacciatore argentino ha ottenuto un importante traguardo in carriera. Il 30enne ha totalizzato 1100 punti in tutte le competizioni in cui ha partecipato.