Grande fratello vip, Alessandro Roncaccia a rischio squalifica? Cosa ha fatto il gieffino

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Il Grande fratello vip è ormai entrato nel vivo. Tra i protagonisti assoluti di questo inizio stagione vi è Alessandro Roncaccia, al centro di un triangolo amoroso con Piera Meloni e Gian Marco Ciaccia. Proprio il ragazzo romano è finito al centro dell’attenzione in queste ultime ore per uno spiacevole episodio. Il 25enne starebbe rischiando la squalifica dal reality show di Mediaset a causa di una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato nel corso della festa avvenuta nelle scorse ore in casa. In alcuni video pubblicati in rete si vede l’ex protagonista di Italia Shore mentre dichiara con accento romano: “Mi so perso la sigaretta porco..”. Una presunta bestemmia che sta facendo il giro della rete, tanto che molti utenti ne stanno chiedendo la sua squalifica dal Grande fratello vip.

Alessandro Roncaccia avrebbe bestemmiato al Grande fratello vip

Il pubblico sta chiedendo la squalifica di Alessandro Roncaccia, reo di aver esclamato una presunta bestemmia all’interno della Casa. Il 25enne romano avrebbe commesso lo stesso errore di Simone Annichiarico, che fu cacciato dal reality show qualche settimana fa. In attesa della decisione da parte della produzione, l’ex protagonista di Italia Shore sarà chiamato ad un confronto con Gian Marco Ciaccia nel corso della prossima puntata del reality show. Quest’ultimo ha infatti lasciato Piera Meloni, tanto che adesso tutti aspettano la reazione del gieffino: si farà avanti con Piera Meloni? Non ci resta che attendere…

RONCACCIA HA BESTEMMIATO E DEVE AVERE LO STESSO TRATTAMENTO DI SIMONE OVVERO ESSERE SQUALIFICATO#gfvip pic.twitter.com/4jd8f5VUOj — sisonokevin (@si_sonokevin) October 11, 2026