Javier Martinez stupito dai suoi fans: “Veramente non ho parole”, cosa hanno fatto

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati dell’ultima edizione del Grande Fratello, finita lo scorso 30 marzo con la vittoria di Jessica Morlacchi su Helena Prestes. Il pallavolista argentino è sempre stato in movimento in seguito alla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia. L’uomo si è concesso diverse lune di miele in compagnia della fidanzata, dove sono apparsi più complici e innamorati che mai. Una volta tornato in Italia, Javier Martinez è stato travolto dall’effetto dei suoi fan. Il fidanzato di Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram dov’è seguito da oltre 300 mila seguaci. In questo frangente, il pallavolista argentino lo si vede sommerso di regali da parte dei suoi fan. Nel video pubblicato sui social si sente l’ex concorrente del Grande Fratello riferire di stare smistando i regali che ha ricevuto per poi dichiarare: “Veramente non ho parole per descrivere tutte le cose che ci avete mandato…vi mando un bacione grande e vi ringrazio!”.

Il pallavolista argentino è apparso particolarmente colpito dai regali che i fan hanno fatto a lui ed Helena dopo l’esperienza al Grande Fratello. Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram per ringraziare i fan per tutto quello che hanno fatto, annunciano che presto avrebbe fatto una diretta proprio con la modella brasiliana per scartare i regali. Nel frattempo, il 30enne è stato citato da Alfonso D’Apice nel corso di una diretta su Tiktok. Il concorrente napoletano ha raccontato un retroscena in merito all’amicizia nata col pallavolista argentino nella casa del Grande Fratello. L’uomo ha affermato di non sentirsi più con il compagno di Helena Prestes dalla fine dell’esperienza in televisione. Amicizia finita quindi tra i due ex gieffini.