Helena Prestes, grande traguardo sui social: “Grandi novità in arrivo”

Helena Prestes è stata tra le concorrenti del Grande Fratello più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello, che tornerà a settembre sui teleschermi di Canale 5. La modella brasiliana si trova attualmente in Egitto insieme al fidanzato Javier Martinez, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. La donna sta trascorrendo una vacanza da sogno all’insegna del relax e del divertimento come rivelato da alcuni foto e video postati da lei sui social. Ieri sera, Helena Prestes ha rivelato di aver raggiunto un grande traguardo attraverso il suo canale d’Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto le seguenti parole: “Abbiamo appena raggiunto un traguardo incredibile: siamo 50 mila. Grazie di cuore ad ognuno di voi per far parte di questa community in continua crescita.”



Helena Prestes raggiunge i 50 mila seguaci nel canale d’Instagram

La modella brasiliana ha raggiunto i 50 mila seguaci nel suo canale d’Instagram. Helena Prestes sta vivendo un periodo di grande successo seguito alla sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello, dove si è classificata in seconda piazza. Proprio nel suo canale, la compagna di Javier Martinez ha fatto un annuncio per i fan: “Preparatevi stanno arrivando grandi novità, contenuti esclusivi e tante opportunità entusiasmanti. Continuiamo a crescere, imparare e vincere insieme. Vi amo.” La donna si trova attualmente in Egitto insieme al compagno dove sono apparsi più complici e innamorati che mai. Secondo un rumors trapelato da Deianira Marzano, la storia d’amore tra gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – procederebbe a gonfie vele.