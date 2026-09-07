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Gladiator-Manfredonia, le voci degli allenatori. Farina: “Vittoria cercata”, Ciaramella: “Loro più cattivi”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Al termine dei 90′ che hanno premiato il Gladiator, il tecnico dei casertani Farina ha parlato a SportCasertano.it del successo dei nerazzurri: “Grande vittoria contro una grande squadra. Sono contento per i tifosi, visto che il campo ha riaperto dopo due anni, ci abbiamo creduto di più giocando il finale anche con quattro punte. Dedico la vittoria alla società”.

Diverso lo stato d’animo di Ciaramella, che parte con una sconfitta in campionato: “Siamo alla prima giornata, ci sono degli errori da correggere ed abbiamo il tempo di farlo. Loro ci hanno messo un pò di cattiveria in più, noi abbiamo sprecato il colpo del ko con Santarpia, loro no”.