Manfredonia, proseguono gli avvistamenti del misterioso gatto con il cappello
Manfredonia, proseguono gli avvistamenti del misterioso gatto con il cappello
MANFREDONIA – Nel weekend sono stati diversi gli avvistamenti del famoso “Gatto con il cappello” a Manfredonia e nel resto d’Italia.
Ricordiamo che si tratta di una challenge virale su TikTok come quella di Samira di qualche anno fa.
C’è da preoccuparsi?
The Cat in the Hat è , il famoso personaggio ispirato al libro del Dr. Seuss, che in alcuni video sembra essere diventato enorme e sembra aggirarsi per le strade, fuori dalle case e persino vicino alle persone. A Manfredonia molte delle segnalazioni, come quella di stamane, riguardano la zona dei Comparti e di Viale Michelangelo.
Va detto che, al momento, non ci sono prove del fatto che giri armato.
Molte delle segnalazioni, inoltre, sembrano generate con l’intelligenza artificiale.