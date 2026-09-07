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Manfredonia, proseguono gli avvistamenti del misterioso gatto con il cappello

MANFREDONIA – Nel weekend sono stati diversi gli avvistamenti del famoso “Gatto con il cappello” a Manfredonia e nel resto d’Italia.

Ricordiamo che si tratta di una challenge virale su TikTok come quella di Samira di qualche anno fa.

C’è da preoccuparsi?

The Cat in the Hat è , il famoso personaggio ispirato al libro del Dr. Seuss, che in alcuni video sembra essere diventato enorme e sembra aggirarsi per le strade, fuori dalle case e persino vicino alle persone. A Manfredonia molte delle segnalazioni, come quella di stamane, riguardano la zona dei Comparti e di Viale Michelangelo.

Va detto che, al momento, non ci sono prove del fatto che giri armato.

Molte delle segnalazioni, inoltre, sembrano generate con l’intelligenza artificiale.