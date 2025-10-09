Helena Prestes, messaggio d’incoraggiamento sui social: “Avanti così”, ecco cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata la vincitrice morale della scorsa edizione del Grande fratello, dov’è riuscita a guardare una numerosa fanbase e trarre importanti collaborazioni lavorative. Proprio la modella brasiliana è tornata a far parlare in queste ultime ore per un messaggio che ha postato nel suo profilo X, dov’è molto attiva. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato alcune parole di incoraggiamento verso la nazione che citano in questo modo: “Tra crisi e sfide globali, l’Italia resta in piedi. Nonostante tutto, avanti così”. Neanche a dirlo, il messaggio ha scatenato reazioni contrastanti da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “la nostra forza é la possibilità di far sentire la nostra voce e di manifestare per la libertà dalla guerra ma soprattutto di pensiero, fino ad allora saremo sempre in piedi perché liberi di poter parlare, dissentire, esprimere il proprio pensiero, di poter essere noi stessi!”

Helena Prestes non ha paura di esprimere la propria opinione

Altri utenti, invece, sono apparsi in disaccordo con il messaggio di Helena Prestes come questo: “Bo ma in che senso? Ha fatto pena l’Italia ultimamente se parliamo di side globali”. Non è la prima volta che la modella brasiliana si lancia in messaggi di questo genere. Solo qualche giorno fa, la compagna di Javier Martinez aveva scritto: “Vedo un Italia che protesta per Gaza, un governo che gioca coi numeri del deficit e i mercati che scivolano sul petrolio. Mi lascia addosso un senso di tensione sospesa, come se tutti aspettassimo la prossima mossa.” L’ex gieffina ha dimostrato di non aver paura di esprimere la propria opinione anche se questa può scatenare critiche come succedeva nella casa del Grande fratello.