Javier Martinez, reunion con un ex gieffino a Milano: ecco chi

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Javier Martinez si sta godendo le vacanze dopo aver appena terminato il campionato di pallavolo di A3 dove ha giocato con la Terni volley academy. Il pallavolista argentino è tornato alla ribalta di recente quando ha postato una storia nel suo profilo Instagram. In essa si vede il 31enne in compagnia di un ex gieffino, con il quale aveva partecipato all’edizione andata in onda nel 2024 del Grande Fratello. Nella foto si vede l’uomo seduto su di una sedia di un locale di Milano in compagnia di un amico e di Emanuele Fiori. Il compagno di Helena Prestes aveva stretto un rapporto d’amicizia col fisioterapista, tanto da confidarsi con lui in più di un’occasione all’interno della Casa.

Javier Martinez ha ritrovato Emanuele Fiori

Il pallavolista argentino ha ritrovato Emanuele Fiori, che come lui aveva partecipato al Grande Fratello dove però non aveva brillato a causa di un comportamento troppo mite per le dinamiche del gioco. Javier Martinez ha raggiunto Milano insieme ad Helena Prestes, la compagna con la quale fa coppia da ormai un anno e mezzo. Nei giorni scorsi, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – hanno inaugurato un nuovo capitolo della loro vita insieme. I due sono andati a vivere a Lecco nella casa che la modella brasiliana ha comprato dopo tanti sacrifici.