Helena Prestes diventa cantante? L’indizio scatena i fan dell’ex gieffina

Helena Prestes continua a tenere l’alta l’attenzione dei suoi sostenitori. Da quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande fratello, la donna non si è mai fermata, siglando importanti collaborazioni con noti brand italiani e stranieri. In queste ultime ore, la brasiliana è finita al centro di alcune indiscrezioni che la vorrebbero sbarcare sulle scene musicali. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram. In esso, la compagna di Javier Martinez ha fatto un recap dei tre giorni passati a MIlano tra impegni di lavoro ed incontri con altre ex gieffine. Proprio in questa carrellata di foto ne è presente una in cui si vede Helena Prestes in uno studio di registrazione mentre forse sta registrando la sua nuova canzone.

Helena Prestes ha già lanciato una canzone

L’ex gieffina potrebbe sbarcare nuovamente sulla scena musicale con una nuova canzone. La donna ha già provato a fare strada nel mondo della musica qualche tempo fa quando ha pubblicato un singolo in collaborazione con Gianluca Burzese dal titolo Se non ci sei tu. Una canzone che aveva ottenuto il riscontro favorevole da parte del pubblico. Nel frattempo, il possibile ritorno di Helena Prestes come cantante ha scatenato la reazione da parte dei suoi sostenitori. In rete si leggono commenti del tipo: “Non vedo l’ora di sentirti cantare” mentre un altro ha scritto “Che bello! Pronta a sostenerti in questa nuova avventura.”