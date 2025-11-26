Helena Prestes entusiasta sui social: “Nuova direzione”, ecco di cosa si tratta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto un grande successo in seguito alla partecipazione al Grande fratello, dov’è arrivata in finale. La donna ha annunciato in alcune storie pubblicate nel suo profilo Instagram di trovarsi a Milano per impegni di lavoro. In queste ultime ore, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia su Instagram in cui annuncia entusiasta un nuovo progetto. Nella foto, la donna mostra un tavolo con sopra il suo computer con il seguente commento: “La passione ha un ritmo tutto suo: lento, costante e profondo. E’ la mano che sfiora un’idea, la concentrazione che avvolge, il tempo sembra fermarsi mentre costruisci qualcosa che parla davvero di te. La dedizione è amore in forma di gesto”.

Helena Prestes sta lavorando ad un nuovo progetto

L’ex concorrente del Grande fratello ha annunciato di star lavorando a qualcosa d’importante e di non vedere l’ora di renderlo pubblico. Nella storia postata su Instagram, Helena Prestes scrive: “Super felice di dare una nuova direzione a tutto. Molto a breve condivido con voi.” La 35enne sta lavorando ad un progetto top-secret ma che sta già incuriosendo i suoi sostenitori. Per l’occasione, la donna ha fatto tappa a Milano, città in cui ha abitato per diversi anni prima del suo trasferimento a Terni dove risiede con Javier Martinez, impegnato con la squadra locale di volley.