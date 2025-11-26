Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: “E’ un bel cambio per noi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più seguite in questo momento in Italia. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono conosciuti nel corso della scorsa edizione del Grande fratello dove sono arrivati nelle fasi finali. I due fanno coppia da ormai nove mesi e da un po’ di tempo si sono trasferiti a Terni dove lui ha ripreso la professione di pallavolista. In merito a ciò, Javier Martinez ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni al settimanale Chi. Il 30enne ha dichiarato le seguenti parole in merito alla nuova vita nella città umbra: “Qui a Terni gioco è il mio lavoro, anche se è sport e rientrare la sera, trovare Helena Prestes a casa è stato un bel banco di prova e adesso è bello e basta. È anche un bel cambio per noi due: adesso io lavoro di più, mentre nei primi mesi dopo il Grande fratello ero fermo e mi sentivo un po’ spaesato“

Javier Martinez e Helena Prestes sono finiti al centro di una segnalazione

Gli Helevier sembrano essersi perfettamente ambientati a Terni, cittadina che li accolti da ormai diversi mesi. Javier Martinez è infatti lo schiacciatore della Terni volley academy, che sta disputando in questo momento il campionato di A3. Proprio il 30enne insieme alla compagna sono finiti al centro di una segnalazione di un utente riportata da Amedeo Venza che cita in questo modo: “Io sono di Terni, ho visto più volte i ragazzi e sinceramente sono sempre stati gentili, sorridenti e disposti a fare foto con tutti.”