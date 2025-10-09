Javier Martinez, retroscena sulla storia con Helena Prestes: “Dopo il Grande Fratello…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. I due si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande fratello e da quel momento non si sono più lasciati. La modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno appena festeggiato gli otto mesi di relazione, che sta procedendo a gonfie vele come rivelato da loro stessi durante un’ospitata a Verissimo. Proprio gli Helevier hanno recentemente partecipato alla festa per i trent’anni del settimanale Chi, dove hanno incantato tutti. In questo frangente, Javier Martinez ha risposto ad alcune domande di Alfonso Signorini, che presentava l’evento tenutosi al teatro Manzoni di Milano. Il pallavolista in merito alla storia con Helena Prestes ha riferito: “E’ nato un amore speciale, da quando siamo usciti dalla Casa del Grande fratello abbiamo sempre convissuto“.

Javier Martinez e le dichiarazioni sulla relazione con Helena Prestes

Javier Martinez ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sua relazione con Helena Prestes durante la festa di Chi avvenuta nei giorni scorsi a Milano. Il pallavolista argentino ha detto: “ufficialmente abitiamo a Terni perchè io quest’anno gioco lì.” Di qui, sono arrivate le parole della modella brasiliana, che ha aggiunto: “sono innamorata mi trovo benissimo e mi sono trasferita a Terni”. Proprio nella città umbra i due sono rimasti vittima di una piccola disavventura. A rivelarlo è stata l’ex gieffina, la quale ha ammesso di essere costretta a lasciare l’abitazione in cui adesso vive con il compagno perché il loro cane non ben accetto dai condomini. La donna ha fatto sapere di aver trovato una nuova sistemazione migliore.