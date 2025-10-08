Momento d’oro per Helena Prestes: “Ha un carisma speciale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes ha ottenuto un grandissimo successo in seguito alla partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. La modella brasiliana ha saputo siglare importanti collaborazioni con brand internazionali ed italiani. In questi giorni, la donna è sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia come testimonial della nuova collezione di Primadonna, un noto brand italiano di abbigliamento e scarpe. Proprio Valerio Tatarella, il presidente del marchio ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato della sua collaborazione con Helena Prestes. L’uomo ha dichiarato: “È nata un po’ per caso. L’avevamo già conosciuta durante il periodo del Covid, bbiamo fatto con lei un servizio fotografico e ci aveva colpito molto. Poi, quando è entrata al Grande Fratello, abbiamo pensato che sarebbe stata perfetta per rappresentarci di nuovo. Così abbiamo deciso di rinnovare la collaborazione.”

Helena Prestes ed il retroscena sulla collaborazione con Primadonna

Valerio Tatarella ha rivelato com’è nata la collaborazione tra il suo brand Primadonna e Helena Prestes. Intervistato dal settimanale Chi, l’uomo ha usato parole di elogio nei confronti dell’ex concorrente del Grande fratello, dichiarando in questo modo: “È una ragazza solare, energica, autentica. Ha partecipato anche all’inagurazione del nostro nuovo layout in via Sparano a Bari: un bagno di folla incredibile, con gente di tutte le età. Ha davvero un carisma speciale.” La modella brasiliana è reduce dalla conduzione di un evento sul palco dell’Ariston a Sanremo dove ha registrato un nuovo successo.