Javier Martinez, presenza speciale alla sua partita: ecco con chi è stato visto

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo nella giornata di ieri 28 febbraio con la sua squadra, Terni volley academy dove milita dall’anno scorso. Nonostante un’ottima prestazione, il 31enne insieme ai suoi compagni non sono riusciti a conquistare la vittoria andata agli avversari soltanto al tie-break. Una nuova sconfitta che mette in grave pericolo la salvezza della squadra di Javier Martinez nel campionato di A3 di pallavolo. Nel frattempo, Javier Martinez si è potuto consolare tra le braccia di una persona speciale. Si tratta del padre Mariano, che ha fatto il suo arrivo a Terni per fare una visita al figlio e la sua compagna Helena Prestes, che sta vivendo un momento difficile in seguito ad un grave lutto. L’uomo ha voluto festeggiare il suo compleanno al fianco dell’ultimogenito e della nuora.

Javier Martinez ha riabbracciato il padre Mariano alla partita

Il pallavolista argentino ha riabbracciato suo padre, arrivato a Terni per stare vicino a lui e la compagna. In alcuni video e foto pubblicati in rete si vede Javier Martinez abbracciare Mariano a fine partita. In un’immagine, invece, si vede l’anziano uomo rimanere al fianco di Helena Prestes, visibilmente provata in seguito alla scomparsa del padre che l’ha colpita di recente. Un incontro che ha emozionato il popolo social. Molti i commenti apparsi su X come questi: “che tenerezza”, “hanno un bellissimo rapporto” e ancora “mi fanno piangere.“