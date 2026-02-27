Helena Prestes torna sui social: il messaggio dopo il grave lutto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes sta vivendo un momento difficile. La donna ha annunciato nei giorni scorsi di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la scomparsa del padre, che era ricoverato da tempo in un ospedale di San Paolo in Brasile. In queste ore, la modella brasiliana è tornata sui social e in particolare su X, il vecchio Twitter. In particolare, Helena Prestes ha pubblicato il seguente messaggio: “Grazie per i fiori al funerale di mio padre. Sono rimasta sorpresa.” La compagna di Javier Martinez ci ha tenuto a ringraziare coloro che hanno compiuto tale gesto in occasione dell’ultimo viaggio del genitore.

Helena Prestes colpita da un grave lutto

Nei giorni scorsi, Helena Prestes aveva annunciato la perdita del padre. La donna aveva pubblicato una storia su Instagram con su scritto: “Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore”. La modella brasiliana aveva quindi chiesto rispetto in questo delicato momento. La compagna di Javier Martinez aveva parlato dei problemi di salute del genitore in occasione di una recente ospitata a Verissimo. In quel frangente, la 35enne aveva raccontato retroscena del rapporto non sempre facile con l’uomo. La donna aveva ammesso: “Ho saputo tramite un giornale che mio padre non stava bene. Lui era senza documenti ed è stata un’amica di mia sorella a girarmi l’articolo in cui si parlare di questa notizia. ‘Ma non è tuo padre?’ mi ha detto. Io sono rimasta shoccata e ho chiesto ai miei follower brasiliani per trovare l’ospedale in cui si trovava”