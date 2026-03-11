Javier Martinez prende in giro Helena Prestes: simpatico siparietto social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei fans nonostante sia passato un anno dalla loro partecipazione al Grande fratello. Il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy si è reso protagonista di un divertente siparietto social con l’influencer di San Paolo. Tutto è iniziato quando la donna ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui sponsorizza un noto smarthphone di ultima generazione. Nel filmato Helena Prestes rivela che il suo nuovo telefono ha una funzione che rende i contenuti leggibili solo a chi li guarda frontalmente. La donna ha quindi fatto una domanda agli utenti: “sarà davvero un problema? Fatemi sapere quando provate”, alludendo al fatto che grazie a tale funzione non può più fare gli affari degli altri.

Javier Martinez prende bonariamente in giro Helena Prestes

Il post di Helena Prestes ha scatenato la reazione sia degli utenti che del compagno, conosciuto all’interno del Grande fratello. Il pallavolista argentino ha scritto il seguente commento sotto il filmato della donna: “E’ un problema perché sei una rompinha“, prendendola bonariamente in giro. Per gli Helevier è davvero un grande momento. Il 30enne argentino ha appena finito di scattare una campagna pubblicitaria di un noto brand di moda italiano. L’influencer brasiliana, invece, tornerà molo presto in televisione come concorrente della prima edizione di The Fifty insieme a Shaila Gatta ed Edoardo Tavassi.