Helena Prestes e Shaila Gatta in un programma insieme dopo il Grande Fratello: ecco cosa faranno

Helena Prestes e Shaila Gatta sono state tra le grandi protagoniste della scorsa edizione del Grande fratello. In quel frangente, la modella brasiliana e l’ex velina di Striscia La Notizia avevano dato vita a diversi scontri che ancora oggi sono nella mente del pubblico italiano. A distanza di mesi dalla loro partecipazione al noto reality show di Mediaset, ecco che le due donne torneranno a darsi battaglia in un nuovo programma. Helena Prestes e Shaila Gatta sono state annunciate tra le concorrenti della prima edizione di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video in arrivo nel 2026. Nel programma, le due donne insieme ad altri 48 concorrenti si sfideranno in prove di cultura e fisiche per vincere un montepremi finale.

Helena Prestes e Shaila Gatta dal Grande fratello a concorrenti di The Fifty

Shaila Gatta e Helena Prestes saranno tra le protagoniste di The fifty dopo essersi date battaglia al Grande fratello. Ma le due donne non saranno le uniche provenienti dal Grande fratello poichè ci saranno anche Edoardo Tavassi, impegnato attualmente su Rai 1 con Ciao Maschio insieme a Nunzia De Girolamo, Antonella Mosetti, Francesca Cipriani, Antonella Elia e Eva Grimadi. La messa in onda del nuovo reality show è fissata nella primavera del 2026 e in rete c’è già tantissima curiosità di vedere come se la caveranno i concorrenti in questa nuova sfida televisiva.