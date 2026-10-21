Chi l’ha visto, anticipazioni 21 ottobre: violenza giovanile, il caso Nessy Guerra e nuovi sviluppi su Liliana Resinovich

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Mercoledì 21 ottobre, alle 21.15 su Rai 3, Chi l’ha visto torna con una puntata che affronta tre storie delicate e profondamente diverse. Inoltre, Raffaella Griggi guida un racconto che attraversa l’emergenza della violenza giovanile, la vicenda di Nessy Guerra, bloccata in casa in Egitto, e i nuovi sviluppi sul caso Liliana Resinovich, riaperto da una perizia che introduce elementi inattesi. La serata promette testimonianze, analisi e ricostruzioni che cercano di dare risposte a domande che continuano a inquietare famiglie, istituzioni e opinione pubblica.

A questo punto diventa inevitabile chiedersi: quali dettagli emergono? E quali verità potrebbero cambiare la lettura di queste vicende?

Chi l’ha visto: violenza giovanile, tra rabbia, isolamento e un mondo che gli adulti non vedono

Le anticipazioni del 21 ottobre mettono al centro un tema che cresce e preoccupa: la violenza giovanile. Il programma analizza episodi sempre più frequenti, dove ragazzi si scagliano contro tutto: adulti, coetanei, regole e limiti. Inoltre, molti di loro non riescono a spiegare ciò che fanno. Parlano di scherzi, di giochi, di gesti senza intenzione. Chi l’ha visto evidenzia la frattura tra generazioni. I genitori non comprendono ciò che accade. I figli non si confrontano con loro. Intanto, vivono tra social, smartphone e un mondo parallelo che li isola.

In studio interviene Alberto Pellai, medico psicoterapeuta dell’età evolutiva. La puntata approfondisce i cambiamenti che attraversano gli adolescenti, le dinamiche che alimentano la rabbia e i segnali che spesso gli adulti non vedono. La serata mette in luce un problema che non riguarda solo la cronaca, ma la struttura stessa delle relazioni familiari e sociali.

Chi l’ha visto: Nessy Guerra bloccata in casa in Egitto, tra paura e accuse di adulterio

Il secondo capitolo della puntata è dedicato a Nessy Guerra, una mamma che vive giorni di grande paura. Le anticipazioni del 21 ottobre raccontano che Nessy rischia il carcere per adulterio. Inoltre, è reclusa in casa con la sua bambina, sorvegliata da una pattuglia della polizia egiziana che le impedisce di uscire. La situazione è complessa e carica di tensione.

Il suo ex marito, Tamer, è stato condannato a un anno per aggressione e minacce contro il console onorario di Hourgada. Tuttavia, è ancora libero. Chi l’ha visto ricostruisce la vicenda, analizza i passaggi giudiziari e mostra la paura di una donna che vive sotto controllo costante, senza sapere cosa accadrà nei prossimi giorni. La puntata evidenzia il ruolo delle autorità locali, le difficoltà diplomatiche e le domande che riguardano la sicurezza della madre e della bambina.

Chi l’ha visto: nuovi elementi sul caso Liliana Resinovich, tra DNA maschile e domande irrisolte

Il terzo capitolo della serata è dedicato al caso Liliana Resinovich, una vicenda che continua a generare interrogativi dopo cinque anni. Le anticipazioni del 21 ottobre rivelano che una nuova perizia ha individuato DNA maschile su tre elementi:

i jeans della donna

uno dei sacchi neri che avvolgeva i piedi

il cordino delle chiavi

Il marito resta l’unico indagato, ma il DNA non è il suo. Chi l’ha visto analizza questo dettaglio, perché apre scenari nuovi e introduce domande che cambiano la prospettiva dell’indagine. A chi appartiene quel DNA? Quale ruolo ha avuto nella dinamica della morte? E cosa significa per la ricostruzione degli ultimi movimenti di Liliana?

Raffaella Griggi, insieme all’inviata Veronica Briganti, ricostruisce il caso con testimonianze inedite e una lettura che mette in evidenza le contraddizioni, le ipotesi e i punti ancora oscuri. La puntata mostra come la causa della morte e la dinamica restino avvolte nel mistero, nonostante gli anni trascorsi.