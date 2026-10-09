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Cambio al comando dell’11° Reggimento genio guastatori di Foggia

Il Colonnello Raffaele Fino cede il comando al Colonnello Luigi Guarino

Foggia, 9 ottobre 2026. Questa mattina, presso la Caserma “Sernia” di Foggia, alla presenza del Comandante della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove, e delle autorità civili e militari locali, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando dell’11° Reggimento genio guastatori, tra il Colonnello Raffaele Fino e il Colonnello Luigi Guarino.



Il Colonnello Fino lascia il comando dell’11° Reggimento genio guastatori al termine del biennio 2025-2026, caratterizzato da un’intensa attività operativa, addestrativa e specialistica, che ha visto l’unità dell’Esercito impegnata sia sul territorio nazionale sia nello sviluppo e nel consolidamento delle proprie capacità tecniche e operative fuori dai confini nazionali, con oltre 200 militari impiegati in Bulgaria, Romania e Kosovo.



Tra le attività svolte nel corso del suo mandato, particolare rilievo hanno assunto gli interventi di bonifica dei residuati bellici, a testimonianza dell’elevato livello di specializzazione raggiunto dagli operatori del Reggimento e del costante impegno a favore della sicurezza delle comunità e del territorio.



Il reggimento è stato inoltre impiegato nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure e ha ulteriormente sviluppato le proprie capacità tecnico-specialistiche con l’acquisizione della capacità di montaggio del Ponte Janson, risultando il primo reparto a conseguire tale capacità.



Significativo è stato anche l’impegno dell’11° Reggimento genio guastatori a favore delle comunità locali. Nella primavera del 2026, il personale dell’unità è intervenuto nel territorio di Roseto Valfortore per fronteggiare le conseguenze del dissesto idrogeologico, un’attività che ha contribuito al successivo conferimento della cittadinanza onoraria al Reggimento da parte dell’Amministrazione comunale. Analogo riconoscimento è stato conferito dal Comune di Foggia, a testimonianza del consolidato rapporto tra l’unità militare e il territorio.



Nel corso della cerimonia, il Colonnello Raffaele Fino, nel rivolgere il proprio saluto al personale dell’11° Reggimento genio guastatori, ha sottolineato il valore del forte legame esistente tra il reggimento, il proprio personale e il territorio.





Con l’avvicendamento odierno, il Colonnello Luigi Guarino assume il comando dell’unità, alla quale sono affidate specifiche capacità nel settore del genio a supporto delle attività operative dell’Esercito e degli interventi a favore della collettività.



FONTE: 11° Reggimento genio guastatori