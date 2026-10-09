Grande fratello vip, spiacevole episodio nella notte: concorrenti spaventati

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Il Grande fratello vip continua a tenere alta l’attenzione del popolo italiano. La nuova edizione è iniziata da ormai tre settimane con la conduzione di Ilary Blasi e la presenza di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in veste di opinioniste. In queste ore, all’interno della Casa più spiata d’Italia è avvenuto uno spiacevole episodio. Scendendo nei dettagli, Federica Morello, Alessandro Roncaccia e Varsi sono rimasti spaventati quando hanno visto passare in salotto un roditore. L’ex protagonista di Ciao Darwin ha dichiarato: “Un topo enorme”. Una scena che è stata catturata dal pubblico e pubblicata in rete, tanto che il video è diventato virale in brevissimo tempo.

Federica Morello vede un topo nella casa del Grande fratello vip

Federica Morello insieme ad Alessandro Roncaccia e Varsi sono rimasti abbastanza sorpresi quando hanno visto correre un topo nella Casa. La scena è stata commentata dal popolo della rete, che non ha risparmiato critiche nei confronti del Grande fratello vip a causa della mancanza di igiene. Un utente ha scritto: “ma ogni anno in quella casa ci sono avvistamenti di ratti, mio Dio” mentre un altro: “un topo in confessionale mi mancava”. Nel frattempo, il reality show tornerà stasera 9 ottobre con una nuova puntata dove sono attesi diversi colpi di scena.

il ritorno del topo in casa è venuto a provare la nuova coreo di franci fracci pic.twitter.com/zJ68tvSLFZ — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) October 8, 2026