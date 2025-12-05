Javier Martinez lancia un messaggio ai giovani: “Sono fortunati…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai otto mesi dalla fine del suo Grande Fratello dov’è stato tra i protagonisti. Dopo l’esperienza in televisione, l’uomo ha fatto ritorno alla pallavolo, dove si sta prendendo delle importanti soddisfazioni personali. Lo schiacciatore argentino ha dimostrato di poter fare ancora la differenza sul campo grazie alle sue qualità ed esperienza. Proprio Javier Martinez ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni sulla pallavolo e sopratutto lanciato un messaggio importante ai giovani. Il 30enne ha dichiarato: “I ragazzi di oggi che possono giocare a pallavolo spesso non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter essere facilmente in un club: per questo dovrebbero onorare ogni impegno con il massimo che possono dare”.

Javier Martinez parla del suo ritorno alla pallavolo

Il 30enne è tornato a fare il pallavolista dopo l’esperienza al Grande Fratello. Javier Martinez ha parlato di come affronta questa nuova sfida professionale con la Terni volley academy, squadra che milita da quest’anno nel campionato di A3. Lo schiacciatore argentino ha ammesso: “Sono sempre stato molto serio e mi sono sempre impegnato al massimo, perché la pallavolo è lo sport che mi ha tolto da una condizione non felicissima in Argentina: per questo do e pretendo sempre la massima serietà.” Proprio l’ex gieffino scenderà nuovamente in campo il prossimo 7 dicembre al Palaterni contro la Domotek Volley Reggio Calabria in una sfida che si prospetta già di altissima intensità.