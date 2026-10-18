Giulia Salemi, gesto verso Pierpaolo Pretelli: riaccesa la speranza dei fans

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Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie più amate dello spettacolo italiano. In questo ultimo periodo, i Prelemi sono finiti prepotentemente al centro dell’attenzione per delle indiscrezioni in merito alla loro relazione, nata all’interno del Grande fratello nel 2020. Nei giorni scorsi, il portale Dagospia ha annunciato la rottura tra l’influencer italopersiana e l’ex velino di Striscia La notizia. I due non sarebbero riusciti a superare il momento difficile che li ha colpiti ad un anno dalla nascita del loro primo figlio Kian. Nonostante questo, in queste ore Giulia Salemi ha compiuto un gesto verso l’uomo che ha riacceso la speranza dei fans di una possibile riconciliazione. La donna ha lasciato un mi piace ad un post su Instagran riguardante la collaborazione dell’ex velino con una content creator eseguita per una puntata de La vita in diretta.

Giulia Salemi sostiene Pierpaolo Pretelli

L’influencer italopersiana sta continuando a sostenere Pierpaolo Pretelli nonostante la loro storia stia attraversando un momento delicato secondo i beninformati. Giulia Salemi ha infatti lasciato un mi piace al post scritto dalla pagina Instagram La cucina di nonna Iside, che ha usato parole di stima nei confronti del’ex velino di Striscia. L’uomo e la content creator di 87 anni sono stati i protagonisti di un recente servizio a La vita in diretta. In quell’occasione, l’ex gieffino ha avuto modo di imparare dall’anziana donna alcuni segreti di cucina.