Manfredonia, l’annuncio di La Marca: “Domani saremo a Macchia”

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DOMANI ANCHE MANFREDONIA SARA’ PRESENTE A MACCHIA, AL FIANCO DEI NOSTRI OLIVICOLTORI

Accolgo l’invito degli olivicoltori a partecipare all’assemblea di domani.

Perché chi lavora la nostra terra, produce ricchezza e custodisce il nostro territorio merita rispetto, ascolto e risposte concrete.

I costi aumentano, il prezzo dell’olio crolla e il Governo continua a non dare risposte adeguate.

Non è più accettabile che a pagare il prezzo di questa crisi siano sempre gli agricoltori, le loro famiglie e le nostre comunità.

Non bastano le promesse.

Servono interventi immediati per tutelare il reddito dei produttori e salvaguardare un comparto fondamentale per l’economia del Gargano.

La battaglia degli olivicoltori è la battaglia di tutto il nostro territorio.

E le istituzioni hanno il dovere di stare dalla parte di chi lavora.

Domani sarò e saremo a Macchia.

Perché questa voce deve arrivare forte e chiara fino a Roma.

Lo ha scritto su Facebook Domenico La Marca