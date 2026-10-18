Manfredonia, l’annuncio di La Marca: “Domani saremo a Macchia”
DOMANI ANCHE MANFREDONIA SARA’ PRESENTE A MACCHIA, AL FIANCO DEI NOSTRI OLIVICOLTORI
Accolgo l’invito degli olivicoltori a partecipare all’assemblea di domani.
Perché chi lavora la nostra terra, produce ricchezza e custodisce il nostro territorio merita rispetto, ascolto e risposte concrete.
I costi aumentano, il prezzo dell’olio crolla e il Governo continua a non dare risposte adeguate.
Non è più accettabile che a pagare il prezzo di questa crisi siano sempre gli agricoltori, le loro famiglie e le nostre comunità.
Non bastano le promesse.
Servono interventi immediati per tutelare il reddito dei produttori e salvaguardare un comparto fondamentale per l’economia del Gargano.
La battaglia degli olivicoltori è la battaglia di tutto il nostro territorio.
E le istituzioni hanno il dovere di stare dalla parte di chi lavora.
Domani sarò e saremo a Macchia.
Perché questa voce deve arrivare forte e chiara fino a Roma.
Lo ha scritto su Facebook Domenico La Marca