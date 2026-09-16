Dal Gargano a Sydney: La focacceria pugliese che conquista l’Australia

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Tradizione, passione e i sapori autentici della Puglia nel cuore di North Sydney.

A più di 15.000 chilometri di distanza dalle scogliere scolpite dal vento e dal mare del Gargano, c’è un angolo di Australia dove si respira il profumo del pomodoro fresco, dell’origano e della focaccia appena sfornata. Siamo a North Sydney, dove la Gargano Pizzeria Focacceria sta portando in tavola non solo del cibo eccellente, ma la vera e propria anima del promontorio pugliese. “Vedi che ti mangi!” è il loro motto, un grido di battaglia che è anche una promessa di qualità e autenticità.

I Protagonisti: Da Foggia alla Terra dei Canguri

Dietro questo progetto di successo ci sono Paolo Meccariello e la sua compagna di vita e d’avventure, Paola. Classe 1991, originario di Foggia, Paolo è un vero e proprio “mago del cibo italiano”. La sua storia ai fornelli inizia ben quindici anni fa: dai primi passi nelle strade foggiane, dove ha appreso le basi della tradizione, alle esperienze nella vibrante scena gastronomica di Roma, fino al grande salto oltreoceano.

Nel 2017, Paolo atterra nella soleggiata Sydney. Dopo anni passati ad affinare il suo stile, ad assorbire nuove competenze e a perfezionare la tecnica, ha deciso che era giunto il momento di realizzare il suo sogno e aprire un locale tutto suo insieme a Paola. La loro missione? Far assaporare ai clienti australiani i sapori genuini della loro terra natale, unendo la tradizione a un tocco personale unico.

Il Richiamo delle Origini

Per i due fondatori, “Gargano” non è semplicemente un’insegna da appendere fuori dal locale. È la casa che ha plasmato le loro ricette, il loro ritmo e il loro amore per il cibo fatto a mano.

Tutta l’identità del locale è un omaggio viscerale alla loro terra d’origine. Il brand e il logo, infatti, si ispirano ai suggestivi scenari della costa tra Vieste e Mattinata, e in particolare ai celebri faraglioni della Baia delle Zagare (conosciuti anche come “Arco Magico”). Quella roccia che si erge fiera sul mare non rappresenta solo la geografia del luogo, ma è il simbolo della loro infanzia, delle vacanze estive e, soprattutto, della tradizione culinaria con cui sono cresciuti.

Il Menu: Un Viaggio nei Sapori Pugliesi

La promessa “Born in Puglia, Italy. Made fresh in Sydney for you” si traduce in un menu che fa venire subito l’acquolina in bocca. Tutto è preparato artigianalmente ogni giorno, utilizzando le stesse tecniche con cui Paolo e Paola sono cresciuti e i migliori ingredienti italiani.

Tra le specialità che stanno conquistando gli australiani spiccano:

Pizza al trancio in stile pugliese: Dalla Casereccia (pomodorini e origano, la vera firma del locale) alla golosa Patata con fette di patate, stracciatella, parmigiano e rosmarino.

Dalla Casereccia (pomodorini e origano, la vera firma del locale) alla golosa Patata con fette di patate, stracciatella, parmigiano e rosmarino. I Focaccia Sandwich: Soffici focacce fatte in casa ripiene di ogni bontà. Dal sontuoso panino con Porchetta artigianale e mozzarella affumicata, ai grandi classici con Mortadella e stracciatella o Pollo alla Parmigiana.

Soffici focacce fatte in casa ripiene di ogni bontà. Dal sontuoso panino con Porchetta artigianale e mozzarella affumicata, ai grandi classici con Mortadella e stracciatella o Pollo alla Parmigiana. I Fritti pugliesi: Immancabili i famosi Panzerotti fritti ripieni di pomodoro e mozzarella e le Crocchette di Zio, per un tuffo nei veri cibi di strada del Sud Italia.

Immancabili i famosi Panzerotti fritti ripieni di pomodoro e mozzarella e le Crocchette di Zio, per un tuffo nei veri cibi di strada del Sud Italia. Dolci: Per chiudere in dolcezza, bomboloni ripieni e l’immancabile Tiramisù autentico.

Un Pezzo di Puglia in Australia

Oggi, al numero 124 di Walker Street, la Gargano Pizzeria Focacceria è diventata un vero e proprio punto di ritrovo. Se di giorno (dal lunedì al venerdì) è la tappa fissa per colazioni e pranzi all’insegna dei tranci fumanti, nel fine settimana si trasforma nel format “Gargano by Night”, offrendo un’esperienza serale completa, con antipasti, pizza al piatto, Aperol Spritz e tanta convivialità.

Paolo e Paola hanno dimostrato che quando si cucina con il cuore e si portano avanti con fierezza le proprie radici, le distanze si annullano. Entrare nel loro locale, infatti, non significa solo consumare un pasto: significa sedersi a tavola in famiglia e fare un viaggio dritto nel cuore del Gargano. Perché, come dicono loro stessi, “Gargano isn’t just food – it’s a bite of home”.