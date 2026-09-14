Helena Prestes emozionata: “Mi rende felice”, la dolce dedica

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Helena Prestes ha dimostrato di essere una grande amante dei social dov’è solita condividere le sue collaborazioni lavorative ma anche quello che compie nel corso della sua giornata. In questi giorni, la modella brasiliana ha pubblicato alcuni contenuti con la sua famiglia, venuta a trovarla a Lecco dove ha preso un attico di lusso da ormai qualche mese. La donna ha pubblicato alcuni video e foto in compagnia della sorella e di suo nipote che da non molto tempo si sono trasferiti in pianta stabile in Italia dal lontano Brasile. In queste ore, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con una dolce dedica proprio per suo nipotino. La donna ha postato una foto in cui si vede sua sorella abbracciata al bambino prima del suo ritorno a scuola con la seguente didascalia: “Cose che mi fanno felice. Ricevere di prima mattina questa foto.”

Helena Prestes emozionata per il primo giorno di scuola del nipote

La compagna di Javier Martinez è apparsa particolarmente emozionata per suo nipote che come molti bambini ha iniziato l’anno scolastico. La donna ha poi pubblicato una successiva foto del figlio di sua sorella insieme ai suoi nuovi compagni di classe. Helena Prestes ha dimostrato di avere un rapporto molto forte col nipotino, tanto che non è insolito vederla pubblicare contenuti insieme a lui e messaggi a lui dedicati.