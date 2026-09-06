Helena Prestes vittima di una disavventura: cos’è accaduto all’ex gieffina

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Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato anche l’amore. Dopo aver fatto ritorno da un viaggio di mezzo mese in Brasile, la donna ha riabbracciato il fidanzato Javier Martinez per poi mettersi subito a lavoro, partecipando ad alcuni eventi. In queste ore, però, l’influencer brasiliana è rimasta vittima di una spiacevole disavventura mentre si stava recando a Venezia come ospite del Festival del cinema in svolgimento in questi giorni. Helena Prestes ha pubblicato una storia su Instagram dov’è seguita da oltre 300 mila utenti dove ha spiegato l’accaduto. La modella di San Paolo ha scritto un messaggio: “Mi hanno rubato il telefono. Sto cercando di risolvere la situazione e recuperare vi aggiorno appena possibile.”

Helena Prestes ha perso il telefono prima di un evento a Venezia

La compagna di Javier Martinez ha rivelato sui social che qualcuno le ha rubato il telefono mentre si stava recando a Venezia per prendere parte ad un evento. Una spiacevole disavventura per Helena Prestes, che nonostante tutto ha incantato come ospite del Gala dell’Amfar in occasione dl Festival del cinema. Un prestigioso evento dove la donna ha optato per un vestito nero che ha messo in risalto la sua figura slanciata ed un lungo scialle bianco che ha dato luce al tutto.