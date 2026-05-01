Helena Prestes, arrivano i complimenti da un campione: ecco da chi

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Helena Prestes continua a sorprendere il suo pubblico. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé con la pubblicazione di un nuovo video su You Tube dov’è seguita da oltre 10 mila utenti. L’ex concorrente del Grande Fratello ha postato un filmato in cui la si vede esercitarsi col suo kite-surf insieme a Lorenzo Casati a Tarifa in Spagna. In questa circostanza, la donna ha avuto modo d’intervistare il campione del mondo di kite-surf classe big air del 2025. Una chiacchierata piacevole che è stata apprezzata sia dai sostenitori di Helena Prestes che dallo stesso Lorenzo Casati. Proprio quest’ultimo ha dichiarato nel corso dell’intervista: “Hai mai pensato di fare la conduttrice televisiva? Sei stata bravissima?”. Parole che hanno trovato d’accordo, anche i fans, i quali hanno commentato su X: “così spontanea, simpatica, magnetica, a servizio dell’intervistato ma sempre con quel piglio e quel ritmo vitale tutto suo. Intervista interessantissima!”.

Helena Prestes ha intervistato Lorenzo Casati, campione di kite-surf

La modella brasiliana ha intervistato Lorenzo Casati, campione di kite-surf. Nelle scorse settimane, Helena Prestes era volata in Spagna e più precisamente a Tarifa per passare del tempo col 20enne, dove vive e si allea col fratello in vista dei prossimi impegni del campionato del mondo. In quell’occasione, la compagna di Javier Martinez aveva pubblicato alcuni video e foto nel suo profilo Instagram in cui raccontava la sua giornata nella ventosa Tarifa, definita la capitale europea per chi pratica il kite-surf. La donna ha dimostrato di essere una grande appassionata della disciplina sportiva, tanto da praticarla ogni volta che può.