Javier Martinez e la dedica social per Helena Prestes che emoziona il pubblico

Javier Martinez continua a stare al centro dell’attenzione nonostante siano passati diversi mesi dalla sua partecipazione al Grande fratello, dove ha raggiunto la semifinale prima di essere eliminato. Il pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé in queste ultime ore quando ha postato un nuovo post nel suo profilo Instagram, dov’è solito aggiornare i suoi fan. L’uomo ha pubblicato diverse foto di sé stesso sullo sfondo di Milano con la seguente didascalia: “La forza non urla si percepisce.” Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione da parte degli utenti ma anche di Helena Prestes. La modella brasiliana ha commentato il post del compagno con il seguente commento: “mio”. Di qui, è arrivata la reazione da parte di Javier Martinez che ha emozionato tutti.

Javier Martinez ed il gesto per Helena Prestes

Il pallavolista argentino del Terni volley academy ha emozionato il pubblico, rispondendo al commento lasciato da Helena Prestes sotto il suo post su Instagram. Javier Martinez ha scritto: “ti amo” con un cuore rosso e il simbolo di un cavallo. Il commento ha scatenato la reazione da parte del popolo social che ancora oggi segue in tantissimi le gesta degli Helevier. Un utente ha scritto sui social: “è un ragazzo bellissimo, ma essendo una sua fan ed avendo anche imparato a conoscerlo un pò, devo scrivere che oltre a quella bellezza c’è tanto, tantissimo di più.

C’è un ragazzo che tanti giovani dovrebbero prendere da esempio..un Uomo come pochi, pieno di principi che vive di fatti e non di parole.“