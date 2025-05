Javier Martinez e Helena Prestes sognano una famiglia dopo il Grande Fratello: “Vogliamo una bambina”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono una delle coppie più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana appaiono più uniti e complici che mai. Ieri sera i due sono stati i protagonisti di una serata evento in una nota discoteca di Rimini, dove vi erano presenti più di 1000 persone. Di recente, gli Helevier così si fanno chiamare sui social hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Chi dove hanno parlato della loro storia d’amore. Javier Martinez e Helena Prestes hanno confermato che la loro storia d’amore sta procedendo a gonfie vele una volta usciti dalla casa del Grande Fratello. Il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti, e io sono ancora più innamorato. Sì, può sembrare strano, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. È come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva“.

Javier Martinez e Helena Prestes vogliono una bambina

Sempre sulla rivista Chi, Javier Martinez e Helena Prestes hanno parlato dei loro progetti per il futuro. La coppia nata all’interno del Grande Fratello ha detto di vedersi tra 10 anni ancora insieme e più innamorati che mai. Il pallavolista argentino ha ammesso: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre desiderato una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con la mia compagna“. Anche la modella brasiliana non ha nascosto il suo desiderio di maternità: “Il mio sogno è costruire una famiglia. Desidero una casa tutta mia e una bambina. Sì, una femminuccia… una ‘cavallina’, come la chiamo io: una bella cavallina.“