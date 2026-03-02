Javier Martinez e Helena Prestes, segnalazione sulla coppia: “Era provata…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tornati al centro dell’attenzione. Il pallavolista argentino ha disputato ieri una nuova partita con la Terni volley academy. Nonostante una buona prestazione, l’uomo ed il resto della squadra non sono riusciti a sconfiggere gli avversari. Una partita che ha comunque visto la presenza di tantissimo pubblico che ha provato ad incoraggiare la squadra in grande difficoltà. Tra le persone presenti anche Helena Prestes, che è voluta stare vicina al compagno. Proprio la coppia è finita al centro di una segnalazione di un utente che era presente al match avvenuto al Pala Terni. In un post pubblicato su X si leggono le seguenti parole: “Quello che è successo ieri dice molto più di mille commenti. Helena era provata, Javier come sempre ultra protettivo ma anche perfettamente consapevole del suo ruolo davanti al pubblico. È stato l’ultimo a uscire, con quella calma e quella gentilezza che lo contraddistinguono.”

Helena Prestes e Javier Martinez, la testimonianza dalla partita

L’utente ha continuato la sua testimonianza, affermando: “gli Helevier si amano davvero, e il loro amore arriva forte, limpido, senza bisogno di forzature. A chi è invidiosa o gelosa dico solo di arrendersi: non c’è partita. Lei era bellissima e tenerissima, lui un signore come sempre.” In alcuni video e foto postati in rete si vede Helena Preses venire sorretta da Javier Martinez, che l’ha raggiunta a fine partita. L’ex concorrente del Grande fratello non sta vivendo un periodo facile. La donna ha da poco annunciato la scomparsa del genitore che aveva accusato degli importanti problemi di salute nell’ultimo periodo.