Javier Martinez e Helena Prestes ritrovano la serenità in famiglia: la foto che emoziona i fan

Javier Martinez e Helena Prestes sono i protagonisti assoluti di questa calda estate italiana. La coppia ha fatto sognare il pubblico italiano con la loro storia ed i loro viaggio in giro per l’Italia. In questi ultimi giorni, gli Helevier non hanno passato un momento molto semplice a causa delle dichiarazioni dell’ex fidanzato di lei. Carlo Motta aveva rivelato di aver incontrato l’ex gieffina più di una volta dopo il Grande Fratello. Parole che avevano alimentato voci di tradimento e di crisi che sono state seccamente respinte da Javier Martinez e la compagna. Proprio la coppia si è appena ricongiunta a Milano. E’ stato il pallavolista argentino ad aggiornare i fan con una dichiarazione a Fanpage, dove ha rivelato di essere in treno per riabbracciare la fidanzata.

Javier Martinez e Helena Prestes sorridenti insieme alla sorella di lei

Dopo la bufera mediatica, gli Helevier sembrano aver ritrovato la serenità come mostrato da una foto apparsa sui social. Nell’immagine si vedono Javier Martinez e Helena Prestes in compagnia della sorella di lei e di suo nipote nell’ingresso di un’abitazione a Milano. La coppia si mostra sorridente insieme alla famiglia, dimostrando di aver superato un momento difficile. Nel corso delle ultime ore, Pamela Petrarolo ha preso le difese dei due in un’intervista rilasciata a Non succederà più. In quel frangente, la donna che ha condiviso l’esperienza del Grande Fratello con la coppia ha dichiarato: “questi due ragazzi alla faccia di tutti si amano molto e condividono un sacco di cose insieme e quindi non c’è trippa per gatti si amano e vi dovete mettere l’anima in pace!“.