Javier Martinez e Helena Prestes, i fans festeggiano una ricorrenza speciale: ecco quale

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Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due si sono fatti conoscere nel 2024 quando hanno preso parte insieme al Grande fratello che a quel tempo era ancora condotto da Alfonso Signorini. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana celebrano una speciale ricorrenza. In particolare, i fans hanno voluto festeggiare il primo incontro di Helena Prestes e Javier Martinez all’interno della casa del Grande fratello. Due anni fa, il 19 settembre, la 36enne di San Paolo entrava dalla Porta rossa per raggiungere gli altri inquilini già presenti in casa come l’ex schiacciatore della Terni volley academy.

I fans celebrano il primo incontro di Helena Prestes e Javier Martinez al Grande fratello

i fans hanno celebrato il primo incontro degli Helevier al Grande fratello dove si sono conosciuti e innamorati. Per l’occasione, molti utenti hanno voluto scrivere pensieri dolcissimi per festeggiare la coppia come questi: “già due anni, come passa il tempo” mentre un altro ha scritto “mamma mia sembra ora che la cavallina pazza incontrava il suo orso.” Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti da poco. L’ex pallavolista della Terni volley academy ha riabbracciato la fidanzata dopo aver finito le riprese di The 50 Italia, la cui seconda edizione arriverà nel 2027 su Amazon prime video.

Quel 19 settembre…#Javier: "Mi sto ricredendo un po' adesso, cioè ti piace ascoltare le persone". #Helena: "Ah per la clip"

J: "Mi hanno fatto una domanda ed ho risposto. Va beh ci sarà tempo, probabilmente…"💘#Helevier #Prestinez pic.twitter.com/2bXMqhGMYK — Lilly (@lilly_097) October 17, 2025