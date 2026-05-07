Javier Martinez, dolcissimo retroscena su Helena Prestes: le parole in diretta

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Javier Martinez e Helena Prestes sono stati grandi protagonisti del Grande Fratello 2024. In quel contesto televisivo, il pallavolista argentino e la modella brasiliana si erano conosciuti e innamorati, tanto da formare una delle coppie più amate dal pubblico. Nel corso delle ultime ore, gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – hanno fatto una diretta su Tiktok dov’erano presenti oltre 5 mila utenti. In questa circostanza, Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi radiosi e innamorati anche se distanti. La modella si trova a New York per fare alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda mentre il compagno è rimasto a Lecco, dove può contare sull’aiuto di Mattia Fumagalli per ambientarsi al meglio nella sua nuova realtà.

Javier Martinez sente la mancanza di Helena Prestes

Nel corso della diretta, Javier Martinez ha svelato un retroscena che ha emozionato tutti i suoi fans. Il pallavolista argentino ha ammesso di fare una cosa dolcissima, in attesa del ritorno in Italia di Helena Prestes. L’ex gieffino ha dichiarato le seguenti parole: “Mi hanno regalato una maglietta con scritto Cavallina ed io quella maglietta la faccio dormire al fianco.” L’uomo ha dimostrato di nutrire la mancanza della compagna, con la quale ha una storia da ormai un anno e mezzo. Le parole del 31enne hanno scatenato la reazione di Mattia Fumagalli, presente in live, che ha esclamato: “Ma che bello.”