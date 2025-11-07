Javier Martinez, dolce scambio social con un ex gieffino: “Ti voglio bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più apprezzati della scorsa edizione del Grande fratello, vinta da Jessica Morlacchi e condotta da Alfonso Signorini. Il pallavolista argentino ha ottenuto un importante successo grazie alla partecipazione al reality show dove ha trovato anche l’amore. Nei giorni scorsi, il 30enne ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram che conta 400 mila utenti. Javier Martinez ha postato diverse foto che lo ritraggono in posa in una strada di Milano con la seguente didascalia: “La forza non urla si percepisce“. Neanche a dirlo, il post ha scatenato i commenti da parte del popolo social ma anche di alcuni noti ex gieffini che hanno condiviso con lui l’esperienza nella casa più spiata d’Italia come Luca Calvani.

Javier Martinez ed il dolce messaggio per Luca Calvani

Luca Calvani e Javier Martinez si sono resi protagonisti di un dolce scambio social. L’attore toscano ha commentato l’ultimo post del pallavolista argentino con le seguenti parole: “Mi è sembrato di vedere un capitano”. Di qui è arrivata la risposta dello schiacciatore della Terni volley academy, che ha risposto con questo tenero messaggio: “Ti voglio bene Matador”. Il 30enne argentino e Luca Calvani sono rimasti in ottimi rapporti dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello. Proprio l’uomo era stato tra gli invitati delle nozze dell’attore toscano insieme a Helena Prestes avvenute in Toscana alcune settimane fa.