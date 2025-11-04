Javier Martinez, arriva il messaggio da un ex gieffino: “Mi è sembrato…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé dopo la sua partecipazione alla scorsa edizione del Grande fratello. L’uomo ha ottenuto una discreta popolarità, tanto che ancora oggi è seguitissimo da tantissime persone sui social. In questi ultimi giorni, il pallavolista della Terni volley academy ha pubblicato un nuovo post nel suo profilo Instagram con la seguente didascalia: “La forza non urla si percepisce”. Nelle foto pubblicate si vede il 30enne in posa in una strada di Milano. Neanche a dirlo, il post ha scatenato la reazione sia di Helena Prestes che di un altro personaggio pubblico che ha partecipato insieme a lui alla scorsa edizione del Grande fratello.

Se Helena Prestes ha commentato il post di Javier Martinez con un semplice “mio”, un altro ex gieffino ha voluto far sentire la sua voce su Instagram. Si tratta di Luca Calvani, con il quale il pallavolista ha stretto un importante rapporto d’amicizia all’interno della casa del Grande fratello. L’attore toscano ha commentato il nuovo post dell’argentino con il seguente commento: “Mi è sembrato di vedere un capitano”. Solo qualche settimana fa, il 30enne insieme alla sua compagna avevano preso parte al matrimonio tra Luca Calvani e Alessandro avvenuto in Toscana.