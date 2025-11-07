Javier Martinez, dolce pensiero per l’ex gieffino da un fan: “Ho pensato e ripensato…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere seguitissimo sui social a distanza di tanto tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. Il pallavolista argentino ha ottenuto un grande successo grazie al suo carattere mai sopra le righe e per la sua storia d’amore con Helena Prestes. Una grande popolarità che ha portato sia il 30enne che la sua compagna a ricevere diversi speciali gesti dai loro fans. Nel corso degli ultimi giorni, Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annunciato di aver ricevuto un dolce pensiero da parte di un fan. Il pallavolista della Terni volley academy ha fatto sapere di aver ricevuto un pacco contenente diverse bottiglie di vino con in allegato con il seguente bigliettino da parte del sostenitore: “Cari Hele e Javi, ho pensato e ripensato a cosa potevo regalarvi visto che ormai avete di tutto. Allora mi è venuta un’idea, mandarvi un po’ di vino così brindate alla vostra vita, alla nuova casa “

Javier Martinez ha da poco festeggiato i nove mesi di storia con Helena Prestes

Nel frattempo, Javier Martinez ha appena festeggiato i nove mesi di storia d’amore con Helena Prestes, che ha conosciuto all’interno della casa del Grande fratello. Il pallavolista argentino e la modella brasiliana sono attualmente distanti visto che lei si trova in Brasile per un viaggio-lavoro con club esclusivo per gli amanti del kite surf. In attesa di riabbracciare la compagna, il 30enne si appresta a tornare nuovamente in campo. Domenica 9 novembre, l’uomo giocherà la terza partita con la Terni volley academy valida per il campionato di A3 di pallavolo.