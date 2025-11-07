Helena Prestes, vacanza da urlo in Brasile: “Che cosa bella”, svelato il motivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. La modella brasiliana ha ottenuto una grande fama dopo aver preso parte alla scorsa edizione del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. In questi giorni, la 35enne ha lasciato l’Italia per godersi una vacanza da urlo. La compagna di Javier Martinez si trova in Brasile e più precisamente a Preà, un noto viaggio di pescatori tipico della costa nord orientale del paese. In queste settimane, il posto viene preso d’assalto dagli amanti del kite-surf a causa delle condizioni perfette per tale disciplina. Helena Prestes ha infatti raggiunto Preà in collaborazione con Cometa Living, un club esclusivo che mette a disposizione case in luoghi ideali per fare sport come il kite-surf.

Helena Prestes si trova a Prea in Brasile: ecco perché

La modella brasiliana ha raggiunto il Brasile per un viaggio-lavoro. Non è la prima volta che Helena Prestes collabora con Cometa Living. Solo qualche mese fa, la donna raggiunse l’Egitto e la Grecia sempre per lo stesso brand. In queste ore, la compagna di Javier Martinez sta aggiornando i fan di quello che sta facendo a Preà. In alcune storie pubblicate su Instagram si vede la 35enne alzarsi da un letto con vista mare con la seguente didascalia: “Buon giorno Prea. Che cosa bella. 10 ore di dormita” mentre un altro la si vede camminare per le larghe spiagge brasiliane in attesa di uscire in acqua con il kite surf, sport che pratica con grande passione da ormai alcuni anni.