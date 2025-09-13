Javier Martinez, dedica speciale per un ex gieffino: il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato il grande protagonista di quest’estate italiana grazie alla sua storia d’amore con Helena Prestes, con la quale ha da poco festeggiato i 7 mesi di relazione. Dopo aver fatto una vacanza da sogno in America, il 30enne è tornato alla sua vecchia passione: la pallavolo. Lo schiacciatore è stato infatti ingaggiato dal Terni volley academy per disputare il campionato di A3 in partenza da fine ottobre. Per questo motivo, Javier Martinez ha iniziato gli allenamenti insieme alla sua nuova squadra in vista della prima partita amichevole che si disputerà venerdì 19 settembre a Terni. Nel frattempo, l’argentino è finito al centro dell’attenzione per una dedica speciale postata nelle sue storie d’Instagram, dov’è seguito da oltre 400 mila utenti.

Javier Martinez celebra il compleanno di Federico Chimirri

Javier Martinez ha voluto festeggiare il compleanno di Federico Chimirri con una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. L’atleta ha pubblicato un’immagina sua e dello chef/deejay tratta dall’ultima edizione del Grande Fratello con la seguente didascalia: “Felice compleanno nene”. I due sono rimasti amici dopo l’esperienza fatta all’interno della casa più spiata d’Italia. In quel frangente, Federico Chimirri era stato di fondamentale importanza per il pallavolista argentino per fare luce sui sentimenti che provava per Helena Prestes.