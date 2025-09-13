Nikita Pelizon sorprende Helena Prestes a Milano: “Ad ogni traguardo raggiunto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua il suo clamoroso successo in seguito alla partecipazione al Grande Fratello dov’è arrivata alle fasi conclusive. La modella brasiliana ha stretto collaborazioni con importanti brand italiani ed esteri dopo l’esperienza al reality show targato Mediaset. Proprio ieri 12 settembre la compagna di Javier Martinez si è recata a Milano dove ha presentato la collezione di make up Riflessi di Luce di Qstudio di cui è la testimonial. In questo frangente, la modella brasiliana ha ricevuto la sorpresa da parte di un’altra ex gieffina. Si tratta di Nikita Pelizon, la quale ha postato una foto dell’incontro nelle sue storie di Instagram. in essa, l’ex gieffina ha scritto il seguente commento: “Ad ogni traguardo raggiunto è bellissimo vederti realizzare. Ti voglio bene amica mia Helena Prestes.”

Nikita Pelizon e Helena Prestes hanno partecipato insieme a Pechino Express

Nikita Pelizon e Helena Prestes sono amiche di vecchia data. Le due hanno partecipato ad un’edizione di Pechino Express, dove si sono classificate in seconda posizione. Solo di recente l’ex vincitrice del Grande Fratello aveca rilasciato un’intervista a Fanpage dove aveva parlato del rapporto con la modella brasiliana e commentato la sua storia con Javier Martinez, nata all’interno del Grande Fratello. La donna aveva dichiarato: “Ci sentiamo spesso per messaggio e lei mi dice che va tutto bene, ma io la vedo negli occhi. Quegli occhi parlano più di mille parole.”