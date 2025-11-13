Javier Martinez, confessione inedita: “Non è mai scontato”, ecco cosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha ottenuto un grande successo quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, dov’è arrivato vicino alla finale prima di essere mandato a casa. Dopo l’esperienza televisiva che gli ha dato popolarità e l’amore, il 30enne è tornato a far parlare di sé per delle confessioni inedite rilasciate alla Legavolley. L’uomo ha parlato della prima vittoria storica della sua squadra, la Terni volley academy. Javier Martinez ha dichiarato: “Contro Napoli eravamo emozionati e sapevamo che loro non erano al 100% e con un’assenza molto importante. Ci siamo messi in testa dall’inizio di partire bene fin dai primi punti senza fare troppi troppi errori. Vincere non è mai scontato e per noi è stato fondamentale anche per la classifica, anche se per ora è molto corta quindi inutile anche guardarla.“

Javier Martinez difende la storia con Helena Prestes

Nel frattempo, Javier Martinez ha rotto il silenzio sui social per difendere la sua storia d’amore con Helena Prestes, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello. Lo schiacciatore argentino della Terni Volley Academy ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram che dice in questo modo: “Posso sbilanciarmi per una volta? Cari haters per favore metteteci tutto l’impegno perchè mi diverte un casino vedervi rosicare.” Il 30enne ha preso le difese della sua relazione dopo che alcuni esperti di gossip hanno riportato la presenza dell’ex fidanzato di Helena Prestes in Brasile negli stessi posti dell’ex gieffina.