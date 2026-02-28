Javier Martinez, compleanno insieme ad Helena Prestes: la foto emoziona i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più seguite dagli italiani. I due si sono conosciuti e innamorati all’interno del Grande Fratello 2024. Ieri 27 febbraio, il pallavolista argentino ha compiuto 31 anni. Per l’occasione, l’ex gieffino ha deciso di fare una festa di compleanno tra intimi. In alcune foto pubblicate in rete si vede lo schiacciatore in forza alla Terni volley academy seduto davanti ad una torta di cioccolato con la seguente scritta “Auguri capitano“. Nelle immagini, Javier Martinez appare con in braccio un bambino di un amico ed accanto alla compagna Helena Prestes, di recente vittima di un grave lutto famigliare. Nei giorni scorsi, la modella brasiliana ha annunciato in una storia pubblicata su Instagram di aver perso il padre, ricoverato da tempo in un ospedale di San Paolo.

Helena Prestes e Javier Martinez emozionano il popolo social

La foto di Helena Prestes e Javier Martinez per il compleanno di lui ha emozionato il popolo social. Tanti i commenti apparsi su X, il vecchio Twitter come questi: “Che tenerezza” mentre un altro “Una flashata nel futuro quella foto.” Sempre nella giornata di ieri, il pallavolista argentino aveva ricevuto diversi auguri da parte di alcuni ex gieffini che avevano condiviso con lui l’esperienza all’interno del Grande Fratello. Tra questi anche Mariavittoria Minghetti, che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio per il 31enne: “Auguri nano del mio cuore. Ti voglio bene.”