Ex gieffina e quel dolce pensiero per Javier Martinez: ecco quale

Javier Martinez continua la tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello. Proprio ieri 27 febbraio, il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy ha compiuto 31 anni. Per l’occasione diversi ex gieffini hanno voluto fare gli auguri di buon compleanno al ragazzo con il quale hanno condiviso l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Tra questi anche Mariavittoria Minghetti, che ha dedicato un dolce pensiero a Javier Martinez. In particolare, la dottoressa romana ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede abbracciata all’uomo con la seguente didascalia: “auguri nano del mio cuore. Ti voglio tanto bene.”

Mariavittoria Minghetti e quelle voci di crisi con Tommaso Franchi

Gli auguri di Mariavittoria Minghetti a Javier Martinez arrivano dopo quelli di Amanda Lecciso, Mattia Fumagalli, Luca Calvani e Michael Castorino. Proprio la dottoressa romana è finita al centro del gossip nei giorni scorsi per un gesto social. In particolare, la donna ha smesso di seguire Tommaso Franchi su Instagram. Il gesto ha scatenato la reazione del popolo social, i quali hanno sospettato di una crisi tra i due ex gieffini. Voci che sono state subito smentite da Mariavittoria Minghetti che è tornata a seguire qualche minuto dopo il compagno su Instagram.