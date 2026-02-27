Javier Martinez compie gli anni: il dolce gesto di alcuni ex gieffini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i grandi protagonisti del Grande Fratello 2024 dove ha trovato il successo e l’amore. Il pallavolista argentino compie oggi 27 febbraio 31 anni. Per l’occasione, l’uomo ha ricevuto gli auguri di compleanno da alcuni ex gieffini che hanno condiviso con lui l’esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia. In particolare, Luca Calvani ha pubblicato una storia su Instagram con una foto insieme al compagno di Helena Prestes con la seguente didascalia: “Tanti auguri amico”. Mattia Fumagalli, invece, ha scritto la seguente dedica: “Auguri a te orso buono. Ti voglio bene.” A loro si sono aggiunti anche gli auguri di compleanno da parte di Amanda Lecciso e Micheal Castorino. Javier Martinez ha dimostrato di aver lasciato un buon ricordo durante l’esperienza in televisione.

Javier Martinez compie 31 anni

Il pallavolista argentino in forza alla Terni Volley academy compie oggi 31 anni. Per l’occasione, i fans hanno voluto fare gli auguri a Javier Martinez con messaggi emozionanti sui social come questi apparsi su X: “Buon compleanno anima pura e meravigliosa. Ti auguro di volare sempre in alto, di realizzare ogni tuo sogno, di continuare a brillare sempre. Ti voglio bene” oppure “Buon compleanno Javi. Tante belle cose.” Nel frattempo, il 31enne continua gli allenamenti con la sua squadra in vista della nuova partita valida per il campionato di A3 di pallavolo. L’uomo insieme alla Terni volley dovranno provare a vincere se non vogliono compromettere ancora di più la classifica.