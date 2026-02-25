Grave lutto per Helena Prestes: è venuto a mancare il padre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ore tristi per Helena Prestes. La modella brasiliana ha annunciato di essere stata colpita da un grave lutto famigliare. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha annunciato la scomparsa di suo padre. La donna ha scritto il seguente messaggio: “Ciao papà ci hai insegnato tanto e ti porteremo per sempre nel cuore. Facciamo questo post anche per chiedere un po’ di spazio in rispetto a questo momento delicato.” Helena Prestes ha così annunciato la perdita del genitore, che aveva accusato dei problemi di salute nelle passate settimane. La compagna di Javier Martinez aveva rivelato nel corso di una vecchia intervista che il padre era stato ricoverato in una struttura ospedaliera in seguito ad un ictus.

Il padre di Helena Prestes era stato ricoverato in ospedale per un problema di salute

Helena Prestes ha perso il padre, ricoverato da alcune settimane in un ospedale di San Paolo in seguito ad un grave problema di salute. Proprio la donna aveva parlato del genitore nel corso di un’intervista al settimanale Chi. In quel frangente, la 35enne aveva raccontato i momenti difficili che aveva attraversato in seguito all’arrivo della notizia sul padre. La compagna di Javier Martinez aveva dichiarato le seguenti parole: “È stato assurdo. È uscito un articolo su un giornale brasiliano che parlava di una “persona ignota” ricoverata dopo una caduta, senza documenti. Qualcuno mi ha scritto: “Ma non è tuo padre?”. Ho visto la foto e ho capito subito che era lui. Per quarantotto ore non ho saputo dove fosse, in quale ospedale fosse, che cosa fosse successo davvero. E ho provato un senso di vuoto totale, un’esperienza che non auguro a nessuno“