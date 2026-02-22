Javier Martinez, arrivano parole di elogio per l’ex gieffino: ecco quali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di ormai un anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Il pallavolista argentino si sta mettendo in mostra sul campo di pallavolo dov’è tornato dalla scorsa estate con la Terni volley academy. Il 30enne ha disputato ieri 21 febbraio una nuova partita contro una squadra di Reggio Calabria. Nonostante una grande prestazione personale, l’ex gieffino non è riuscito a portarsi a casa la vittoria contro gli avversari, che si trovano al primo posto del campionato di A3. Nonostante questo, Javier Martinez ha ricevuto grandi complimenti da parte degli esperti nel settore. La commentatrice della partita ha usato parole di elogio nei confronti del compagno di Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “Pubblico in visibilio quando ha lui il pallone tra le mani, davvero uno spot vivente per questo girone, per tutto il mondo della pallavolo…ci voleva, ci voleva un personaggio positivo come Martinez per ravvivare ancor di più la pallavolo”.

Javier Martinez è diventato l’uomo di punta della Terni volley academy

Il pallavolista argentino ha lasciato il segno a pochi mesi dal suo ritorno alla pallavolo dopo l’esperienza fatta al Grande Fratello dove ha trovato anche l’amore. Durante tutto il campionato di A3, Javier Martinez ha dimostrato di possedere delle grandi capacità, che l’hanno fanno diventare in poco tempo l’uomo di punta della Terni volley academy. Al momento, l’uomo è il capocannoniere della sua squadra con oltre 300 punti realizzati in questo campionato di A3, che sta volgendo alle battute finali.