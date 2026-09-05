Formula 1, qualifiche del GP Monza 2026 oggi: orari, diretta TV e streaming per seguire la lotta alla pole

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Il sabato del GP Monza è il giorno più atteso dai tifosi della Formula 1. Dopo le prove libere del venerdì, che hanno mostrato una Ferrari competitiva sul giro secco e una Mercedes molto solida sul passo gara, oggi arriva il momento decisivo: le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia 2026. Prima della lotta alla pole, i piloti scenderanno in pista alle 12:30 per la terza sessione di libere, mentre dalle 16:00 scatterà la caccia al miglior tempo sul circuito di Monza, il tempio della velocità. A questo punto è inevitabile chiedersi: dove vedere le qualifiche del GP Monza oggi? Quali sono gli orari della diretta TV? E quali piattaforme permettono di seguirle anche in streaming?

H2 – Dove vedere le qualifiche della Formula 1 oggi in diretta TV per il GP Monza?

Le qualifiche del GP Monza saranno trasmesse in diretta TV alle 16:00 su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Formula 1 (canale 207). La copertura di Sky include il pre-qualifiche, l’analisi tecnica, i commenti dei piloti e tutte le fasi della sessione, con un approfondimento dedicato alle strategie e alle condizioni del circuito.

La grande novità per i tifosi è la possibilità di seguire le qualifiche anche in chiaro. TV8, canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà la sessione in diretta, permettendo a tutti di assistere alla lotta per la pole position senza abbonamento. La programmazione di TV8 partirà poco prima delle 16, con collegamenti dal paddock e aggiornamenti dai box.

La giornata di Monza è particolarmente attesa anche per la configurazione del circuito: 5.793 km, 11 curve, oltre l’80% del giro a gas spalancato e velocità che possono superare i 350 km/h. La Prima Variante, la Variante Ascari e la Parabolica Alboreto restano i punti più iconici e decisivi per il tempo sul giro. Le qualifiche, su un tracciato così veloce, diventano una questione di millesimi.

H2 – Come vedere le qualifiche del GP Monza oggi in streaming su Sky Go, NOW e TV8?

Chi preferisce seguire la Formula 1 in streaming ha diverse opzioni. Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC, con la stessa copertura della diretta televisiva. La piattaforma permette di seguire la sessione anche fuori casa, con qualità stabile e accesso ai canali dedicati alla F1.

In alternativa, è disponibile NOW, il servizio streaming di Sky che offre il pacchetto Sport senza vincoli contrattuali. Anche su NOW la diretta delle qualifiche partirà alle 16:00, con la possibilità di rivedere la sessione in differita grazie ai contenuti on demand.

Per chi non ha abbonamenti, la soluzione gratuita è tv8.it, che trasmetterà la diretta delle qualifiche del GP Monza in streaming senza registrazione. L’accesso è immediato e permette di seguire la sessione anche da dispositivi mobili, mantenendo la stessa programmazione del canale televisivo.

La copertura digitale diventa particolarmente utile in un weekend come quello di Monza, dove gli aggiornamenti arrivano in tempo reale e la gestione del traffico in pista può cambiare rapidamente. Le piattaforme streaming permettono di seguire ogni giro, ogni settore e ogni variazione di tempo con continuità.

H2 – Quali sono gli orari della Formula 1 oggi per FP3 e qualifiche del GP Monza?

La giornata di oggi prevede due appuntamenti fondamentali. Alle 12:30 scendono in pista le FP3, l’ultima occasione per i team di trovare il bilanciamento ideale prima delle qualifiche. La sessione è particolarmente importante perché permette di verificare il comportamento della vettura con diverse configurazioni aerodinamiche e simulazioni di giro secco.

Le qualifiche iniziano alle 16:00, con diretta su Sky e TV8. La sessione si articola nelle tre fasi tradizionali: Q1, Q2 e Q3. La gestione del traffico sarà decisiva, soprattutto nel primo segmento, dove il rischio di trovare traffico alla Prima Variante è elevato. Il giro perfetto a Monza richiede precisione sui cordoli, stabilità in frenata e una trazione impeccabile verso la Parabolica.

Il venerdì ha mostrato una Ferrari molto competitiva con Leclerc, mentre Mercedes ha impressionato sul passo gara con Russell e Antonelli. Red Bull resta un’incognita: Verstappen ha chiuso nono nelle FP2 senza utilizzare la Soft per il miglior giro. La lotta per la pole si preannuncia serrata e potrebbe riservare sorprese.