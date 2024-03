Isola dei Famosi, scocca l’ora di Luce Caponegro, ei fu Selen?

Doveva essere la star della scorsa edizione, condotta da Ilary Blasi, probabilmente lo sarà in questa, condotta dall’ex opinionista Vladimir Luxuria.

All’Isola dei Famosi potrebbe davvero essere arrivato il momento di Luce Caponegro, conosciuta negli anni 90 con il nome di Selen.

SELEN ALL’ISOLA, COSA SAPPIAMO

Tra i nomi lanciati qualche giorno fa, per l’Isola dei Famosi, da TvBlog, c’era anche quello di Selen.

Questi sono i nomi lanciati dal noto sito internet:

Partiamo da Edoardo Stoppa. Personaggio televisivo di lungo corso, nasce a Milano e arriva in televisione prima a Match music e poi a La7, dove conduce vari programmi.

Si passa poi al modello ucraino Artur Dainese, celebre nel nostro paese perchè è stato uno dei tentatori di Temptation island vip. Fra i naufraghi di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi arriverebbe l’attore palermitano Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi che era già in lista per l’edizione 2022 di questo reality, a cui poi non partecipò per motivi personali.

Chiudeva la lista dei nomi proprio l’ex attrice pornografica Selen, all’anagrafe Luce Caponegro, star di contenuti per adulti negli anni 90.

Sarà la volta giusta? Molti suoi fan l’aspettano!