Isola dei Famosi, il cast completo: quante sorprese!

Con la conduzione affidata a Vladimir Luxuria, molti si aspettavano un cast stellare per l’Isola dei Famosi. Tuttavia, la realtà del nuovo roster riflette la tendenza degli ultimi anni dei reality Mediaset: una combinazione di volti noti e promesse emergenti. Tra i più attesi, abbiamo già anticipato alcuni nomi su queste pagine, come Joe Bastianich, icona di Masterchef, e Aras Senol, volto amato di Terra Amara.

Ma c’è di più: pronti a varcare la soglia dell’avventura honduregna, come riportato da Tvblog, troviamo personalità come l'”amico degli animali” Edoardo Stoppa, un altro volto proveniente dal mondo culinario di Sky, Edoardo Franco, e il provocante modello Artur Dainese, noto per le sue partecipazioni a Temptation Island Vip e a Supervivientes. Avevamo già discusso della sua voglia di cimentarsi in nuove sfide alcuni mesi fa; ora, invece, è il turno di Samuel Peron, reduce da anni di successo a Ballando con le Stelle, che si lancerà nelle avventure dell’Isola dei Famosi 2024.

Nel versante femminile, spicca l’ex campionessa di scherma e figura politica Valentina Vezzali. Accanto a lei, a partire dal 8 aprile in prima serata su Canale5, vedremo anche gli sforzi per la sopravvivenza di Matilde Brandi, Luce Caponegro (meglio conosciuta come Selen, ex attrice di film per adulti che ha già calcato il palcoscenico de La Fattoria), Marina Suma e Francesca Bergesio, fresca vincitrice di Miss Italia 2023. A completare il quadro, troviamo l’attrice e modella Maitè Yanes, nota per il suo ruolo in “Il Sesso degli Angeli”, e la ballerina Greta Zuccarello, che ha già fatto capolino in programmi come Ciao Darwin.

Ma non è finita qui: sembra che questo elenco potrebbe ancora crescere. Nel corso delle puntate della diciottesima edizione, sono previsti ulteriori ingressi, aggiungendo ulteriore suspense e interesse alla già accattivante line-up.

Il cast de L’Isola dei Famosi 2024