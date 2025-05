Isola dei famosi 2025, c’è già il primo ritiro dopo soli tre giorni: Angelo Famao torna in Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova edizione dell‘Isola dei famosi 2025 è iniziata lo scorso mercoledì 7 maggio sui teleschermi di Canale 5. Il reality show condotto quest’anno da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras ha registrato oltre 2 milioni di telespettatori col suo debutto. In questi primi giorni, i naufraghi si stanno già facendo conoscere. In particolare, il gruppo dei giovani è finito al centro della bufera dopo che hanno deciso di accendere il fuoco con un accendino portato sull’isola. Neanche a dirlo, l’infrazione al regolamento è stata notata dai cameraman che non hanno esitato a spegnere il fuoco. Finita qui? No, perché un naufrago ha dimostrato di avere grandi difficoltà sull’Isola dei famosi 2025.

Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni di permanenza all’Isola dei famosi 2025

Angelo Famao, noto artista napoletano, è entrato in crisi all’Isola dei famosi 2025. Nel corso del daytime trasmesso su Canale 5, l’uomo ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal reality show, dichiarando così: “Mi sono buttato in questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto. Ma purtroppo le cose non sono andate come previste. Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno.” Il naufrago ha poi aggiunto che gli sembra che tutti gli animali ce l’abbiano con lui. Di qui, la decisione di ritirarsi dal reality show a nemmeno tre giorni dall’inizio. Nel corso della nuova diretta del 12 maggio si capiranno maggiormente le ragioni che hanno portato Angelo Famao ad abbandonare il programma.